Son Dakika Haberleri: "Aman Reis Duymasın" filmine dört ülkede gala
Son Dakika Güncel 'Aman Reis Duymasın' filmine dört ülkede gala

"Aman Reis Duymasın" filmine dört ülkede gala

7 saat önce

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği "Aman Reis Duymasın" filmine Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Azerbaycan'da gala yapılacak.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği "Aman Reis Duymasın" filmine Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Azerbaycan'da gala yapılacak.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" kadrosunun yer aldığı film, Sinehane'nin yapımcılığında 13 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek.

Komedi türündeki filmin yurt dışı gala gösterimleri, 12 Aralık'ta Berlin Cineplex Alhambr'ada, 13 Aralık'ta Rotterdam Pathe de Kuip'de, 26 Aralık'ta ise Bakü Nizami Kino Merkezi'nde gerçekleşecek.

Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler ile Ezgi Esma Kürklü'nün rol aldığı filmin afiş çekimlerinde 95 kiloluk boz çoban köpeği Hulk da yer aldı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bulunan yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verir. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini hapishanede bulurlar. En büyük korkuları, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır."

Hollanda, Almanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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