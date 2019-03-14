Son Dakika Haberleri: Amasya'da Fuhuş Operasyonu 19 Gözaltı

Amasya'da Fuhuş Operasyonu 19 Gözaltı

42 dakika önce

Amasya'da fuhuş operasyonu 19 gözaltıAMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'misafir' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da fuhuş operasyonu 19 gözaltı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'misafir' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine, 'misafir' adıyla 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 7 kadın, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:08 Kaynak: DHA

Merzifon, Amasya, Güncel
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