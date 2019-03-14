Amasya'da Fuhuş Operasyonu 19 Gözaltı
42 dakika önce
Amasya'da fuhuş operasyonu 19 gözaltıAMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'misafir' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı.
Amasya
'da fuhuş operasyonu 19 gözaltı
AMASYA'nın Merzifon
ilçesinde 'misafir' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine, 'misafir' adıyla 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan
, Kırgızistan
, Gürcistan
ve Özbekistan
uyruklu 7 kadın, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:08 Kaynak: DHA
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