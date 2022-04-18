Amasya'da iftar programları düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da iftar programları düzenlendi

18.04.2022 12:06
Amasya'da iftar programları düzenlendi

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Taşkaya ailesine iftarda konuk oldu.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Taşkaya ailesine iftarda konuk oldu.

Kaymakam Şen, iftar ziyaretleri kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mediha Aktaş ile birlikte Kenan Taşkaya'nın ailesiyle yaşadığı evine misafir oldu.

Şen, fırsat buldukça vatandaşların yanında olmaya, onlarla dertleşmeye çalıştıklarını anlatarak, "Her vatandaşımız bizim için kıymetlidir, attığımız her adımda, çaldığımız her kapıda, vatandaşlarımızın kalplerine dokunuyoruz. Bizleri hanesine misafir eden, lokmasını paylaşan, Kenan Taşkaya kardeşime özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

İftar sonrasında Şen, misafir olduğu ailenin çocuklarına hediyeler verdi.

Suluova Ticaret Odası üyeleri iftarda buluştu

Suluova Ticaret Odasının (STSO) düzenlediği iftar programında il ve ilçe protokolü ile oda üyeleri bir araya geldi.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve STSO yönetimi ve üyeleri katıldı.

STSO Başkanı Turgut Aksu, yaptığı konuşmada, salgından dolayı uzun bir aradan sonra buluştuklarını ifade ederek, "Yine hep birlikte iftar soframızı paylaşmak nasip oldu, şükürler olsun. Şu an paylaştığımız iftar sofrası özlediğimiz sevgi ve kardeşlik ortamını güçlendirmek için güzel bir vesiledir." dedi.

Taşova'da İyilik Hareketi iftar düzenledi

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Taşova ilçesinde vatandaşlar için yaklaşık bin kişilik iftar düzenledi.

İlçe meydanında düzenlenen iftar programında konuşan Dernek Başkanı Kasım Alper Özdemir, birlik, beraberlik ve gönül sofrasında beraber olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatarak, "Ramazan ayı ekmeği ve sevgiyi paylaşmak, birlik ve beraberliktir, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır." dedi.

Taşova Kaymakamlığı iftar programı düzenledi

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, şehit aileleri, gaziler ve yetim çocuklar onuruna iftar verdi.

Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Gökcecik, şunları dile getirdi:

"Şehitlerimiz bu güzel vatana canlarını vererek sizleri bizlere emanet ettiler, gazilerimiz ise bizim onurumuz gururumuzdur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlerin her zaman baş tacıdır. Ayrıca yetim çocuklarımız da devletimizin şefkatli ellerine emanettir. Elimizden geldiği kadar onlara bu eksikliklerini hissettirmemeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Programa, Gökcecik'in yanı sıra, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, şehit aileleri, yetim çocuklar ve gaziler katıldı.

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Hisarcık, Suluova, Amasya, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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