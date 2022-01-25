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Karda mahsur kalan baba ve kızı kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan baba ve kızı kurtarıldı

25.01.2022 23:38

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hayvanlarını sulamak için gittikleri mezrada, yoğun kar yağışı yüzünden mahsur kalan baba ve kızı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 6 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hayvanlarını sulamak için gittikleri mezrada, yoğun kar yağışı yüzünden mahsur kalan baba ve kızı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 6 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Alören köyü yakınlarında küçükbaş hayvanlarını sulamak için bölgeye giden Reşat Tuğ (53) ile kızı Meryem Tuğ (16) kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kaldı. Reşat Tuğ, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen AFAD, Jandarma ve İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 6 saat süren yol açma çalışmasının ardından baba ve kızına ulaşarak bulundukları yerden köye indirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ali Cemal Altınöz, uzun süren bir çalışma sonucu baba ile kızını kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Vatandaşlarımıza ulaşmak adına, onları bu olumsuz havada mağdur etmemek adına tüm birimlerimiz ve tüm ekiplerimizle 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Karla mücadele kapsamında Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

Karda mahsur kalan baba ve kızı kurtarıldı
Karda mahsur kalan baba ve kızı kurtarıldı
Karda mahsur kalan baba ve kızı kurtarıldı

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Jandarma, Hisarcık, Amasya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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