Amasya'da koronavirüs bahanesiyle fiyat artışı olup olmadığı denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da koronavirüs bahanesiyle fiyat artışı olup olmadığı denetlendi - Son Dakika

Amasya'da koronavirüs bahanesiyle fiyat artışı olup olmadığı denetlendi

6 saat önce

Amasya Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini artırdı.

Amasya'da koronavirüs bahanesiyle fiyat artışı olup olmadığı denetlendi, System.String[]

Amasya Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini artırdı.


Zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.

Ekipler, farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatlarla karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığına baktı.

Zabıta ekipleri, bazı marketlerdeki unlu mamul ile et ve süt ürünlerinin satıldığı reyonlara da giderek, görevlilerin maske ile eldiven kullanıp kullanmadığına baktı, maske kullanmayan görevliler uyarıldı.

Ayrıca kent merkezinde led ekranlardan yapılan duyurularla, vatandaşların fahiş fiyat uygulayan iş yerlerini bildirilmesi istendi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı gerekçe olmaksızın artış yapan iş yerlerine fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Amasya Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
20:58 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
20:56 Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi
20:54 İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
20:54 Rize, Ordu ve Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı
20:53 Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "Şehrimizde hava kirliliği var"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da koronavirüs bahanesiyle fiyat artışı olup olmadığı denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]