Son Dakika Haberleri: Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

51 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'dan İstanbul'a giden Davut Fındık (65) yönetimindeki 28 KA 020 plakalı hafif ticari araç, Karacaören mevkisinde aynı yönde seyreden Celil Çelik yönetimindeki 05 LN 596 plakalı şeker pancarı yüklü traktörle çapıştı.

Kazada, sürücü Davut Fındık ile yanındaki Seher Fındık (63) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhacıköy, Giresun, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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