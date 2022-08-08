Olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Tragger, Suluova, Amasya, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan araç meyve bahçesine daldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.