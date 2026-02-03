Amatör Maçta Kaleci Hayatından Oluyordu - Son Dakika
Amatör Maçta Kaleci Hayatından Oluyordu

03.02.2026 11:19
Malatya'da kaleci Kenan Bingöl, dilinin boğazına kaçması sonucu polis memurunun müdahalesi ile kurtuldu.

MALATYA'da amatör futbol maçında dili boğazına kaçan kaleci Kenan Bingöl (36), müsabakayı izleyen polis memurunun erken müdahalesi ile kurtuldu.

Malatya 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde önceki gün oynanan Hekimhan Girmana Belediyespor-Çatyolspor karşılaşmasında Çatyolspor kalecisi Kenan Bingöl, rakipten gelen hava topuna müdahale ederken kontrolsüz bir şekilde düştü. Kaleci Bingöl'ün tekrar ayağa kalkamadığını gören maçın hakemi, oyunu durdurdu. Hakem Basri Mert Polat, kaleciye müdahale için sahaya görevlilerin gelmesi istedi. Müsabakayı takip eden sivil polis memuru Fahri Koşar da sahaya girip Bingöl'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerinin gelmesiyle müdahale edilen Bingöl, bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilerek, tedaviye alındı.

Dün taburcu olan Kenan Bingöl, hayatını kurtaran polis memuru Fahri Koşar'a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Hava topuna müdahale ederken rakip oyuncu ile çarpıştık ve yere düştüm. Gözümü açtığım zaman kendimi hastanede gördüm. Benim hayatımı kurtaran Fahri Koşar abimize teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri ile birlikte ilk müdahaleyi kendi yaptı. Bu nedenle kendisine ve sağlıkçılara teşekkür ediyorum. Dil yutması ölümcül bir durum. Kol kırılır veya çıkar onlar yine yerine gelebilir. Ama dil yutması ölümcül. Dün benim başıma da gelebilirdi bu durum. Bu nedenle özellikle amatör futbolunda sahada kesinlikle ambulansın olması şart. Bilinçli, olmak gerekiyor."

Kenan Bingöl'e sağlık görevlileri ve polis memurunun müdahale ettiği anlar yer kaydedildi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Malatya, Bingöl, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amatör Maçta Kaleci Hayatından Oluyordu

