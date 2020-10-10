Kütahya'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Kütahya İl Özel İdaresi, kentte faaliyet gösteren 130 amatör spor kulübüne 237 bin lira değerinde spor malzemesi desteğinde bulundu.

Vali Ali Çelik, Dumlupınar Stadındaki malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, verilen desteğin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun oldukça önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim en temel beklentimiz gençlerimizin sporla hemhal olması. Sporun insanın enerjisini atmaktaki en önemli işlevi kötü alışkanlıklardan uzak tutma görevine doğru evrilmesi. Daha çok ekip çalışması, beraber hareket etme, sporun bütünleştirici yönünü de kullanarak sosyal görev görmesi. Spor sağlığın da bir parçası aynı zamanda. Bunda amatör spor kulüplerimizin ciddi bir katkısı ve emeği var. Organizasyonu zor olan bu işte bütçe bulmak, kaynak bulmak çok zor. Özveri isteyen bir gönül işi yapıyorsunuz."

Törende, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz de birer konuşma yaptı.

Tören, spor kulüplerinin temsilcilerine eşofman, futbol, voleybol, basketbol, hentbol ve goalball malzemelerinin dağıtılmasının ardından sona erdi.