Amatörde Haftanın Hakemleri Açıklandı

Kayseri
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21. Hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 3.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME Kocasinan
Ülküspor- Gençlerbirliği
: Şaban Elbaşı
, Harun Soyeşik, Hakan Çam
Demirspor-Yahyalıspor: Emre Altun
, Gökhan Erzin
, Furkan Ulu
K.Şekerspor- Hacılar Erciyesspor
: Mehmet Yeniay
, Salih Ulusoy, Hüseyin Gencan Özvatan
Gençlik-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin, Burhan Başpınar
, Mustafa Soner Yüce
E.M.Belsinspor-Develispor: Rıza Öztürk
, Kemal Hattatioğlu, Furkan Uçar Akkışla
Gençlik- Başakpınar
Belediye: Suat Alptekin, Yunus Emre Gerez, Yaşar Başağıl
İKİNCİ AMATÖR KÜME
Yeni Erciyesspor-Büyüleyenspor: Hakan Çam, Gökhan erzin, Furkan Ulu Kıranardı
Belediye- Yeşilhisar
Gençlik: Kemal deliktaş, Mehmet Kaya
, Deniz Apaçık
Makfitspor- İncesu
Gençlik: Birtan Ekren, Emre Ünlü, Bekir Kahraman
Sosun Birlik-Kocasinan Gençlik: Esat Sabuncu, Kemal Deliktaş, Samet Uzun Güneşli
Gençlik-Y.Beyazıt şafak: Özgür Gök, Harun Soşeşik, S.Cihat Çavuşoğglu Mevlana
Yıldız-Kuşçumithatpaşa: Cemal Emre Gömeç
, Özgür Gök, Resul Kural
Sarızspor-Sümerspor: Aydoğan
Mantar, A.Sinan Berköz, Ömer Yalçın
Anadolu Yıldızları-Kayseri İdmanyurdu: Arman erkılıç, Dursun Asutay, Mehmet Kaya
Göktürkspor-Fevzi Çakmakspor: Mehmet altıparmak, Dursun Asutay, Ahmat Kaya
Olimpikspor-Kafkasspor: Mustafa Emre
Doğruer, Mehmet Altıparmak
, Mehmet Buğra İğde
BünyanBelediye-Kılıçaslan yıldız: Emre Ünlü, Muhammed Boylu, Hakkı Batuhan Özlü
FelahiyeBelediye-Cırgalanspor: Ahmet Pakırcı, Fatih Yıldırım
, Onur Öztal
Palasspor- Gaziosmanpaşa
: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Abdülkadir Keğin
BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ
Argıncık Esnasfpor-Erkiletspor: Onur Öztal, Hüseyin Gencan, Mehmet Karakaya
Kılıçaslan Yıldız-Gençlerbirliği: Ahmet sinan Berköz, Okan Ceylan, Fatih Mehmet
Koç
Yolspor-Anadolu Yıldızları: Murat Özçetin, Okan Ceylan, Fatih mehmet Koç
K.Şekerspor-Kocasinan Gençlik: Hakkı Batuhan Özlü, Mustafa Soner Yüce, Serkan
Yıldırım
E.L.Belsinspor-Kayseri İdmanyurdu: Mehmet Altıparmak, Dursun Asutay, Bekir Kahraman
U-17 PLAY-OFF
Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor: Oğuzhan Çadır, Özgür Gök, Furkan Uçar
Talasgücü Belediye-K.Şekerspor: Bilge Kaan
Çakır, Gökhan Erzin, Furkan Ulu
Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor: Ömer Hürcan Yücel, İzzet Samur, Mehmet türk
U-15 PLAY-OFF
Talasgücü Belediye- Kayseri Şekerspor
: Ömer Hürcan Yücel, Ömer Kılıç
, Eren Macit
Erkiletspor-Kayseri Atletikspor: Mustafa Kalaycı
, İzzet Samur, Zeynel Abidin
Çınar
Kocasinan Şimşek-Barogücü: Deniz Apaçık, Okan Ceylan, Resul Kural - KAYSERİ