Ambulans Helikopter 72 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı
37 dakika önce
Ambulans helikopter 72 yaşındaki hasta için havalandıZONGULDAK - Zonguldak'ta 72 yaşındaki hasta, 112'ye ait hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.
Ambulans helikopter 72 yaşındaki hasta için havalandı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta 72 yaşındaki hasta, 112'ye ait hava ambulansı ile Ankara
'ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki Rasi Gezer, kalça kırığı teşhisiyle dün Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan koordinasyon çalışmasının ardından Sağlık Bakanlığı
112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait hava ambulansı istendi. Sabah
saatlerinde hava ambulansı Kozlu
ilçesinde şehir stadına indi. Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. 112 ambulansı ile sahaya getirilen Rasi Gezer, hava ambulansına nakledildi.
Hastayı teslim alan hava ambulansı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için havalanarak kentten ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:13 Kaynak: İHA
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