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Amcasının kullandığı minibüsün altına kalan çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

BATMAN (İHA) – Batman'da minibüsüyle manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 yaşındaki yeğenine çarptı.

Amcasının kullandığı minibüsün altına kalan çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
BATMAN (İHA) – Batman'da minibüsüyle manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 yaşındaki yeğenine çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Doruk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde minibüsüyle manevra yapan sürücü İ.Ç. direksiyon hakimiyetini kaybederek yeğenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 10 yaşındaki Y.E.Ç. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Amca İ.Ç. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Bismil, Diyarbakır, Batman, 3. Sayfa
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