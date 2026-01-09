Amed Sportif liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
Spor

Amed Sportif liderliğini sürdürüyor

Amed Sportif liderliğini sürdürüyor
09.01.2026 22:49
Amed Sportif, Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek puanını 42'ye çıkardı ve 1. Lig'de liderliğini korudu.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle, Melih Aldemir

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest,(Dk. 46 Adama Traore) Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Saba (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan, (Dk. 67 Hasani), Mbaye Diagne

Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Erkan Kaş, Attamah, Ferhat Yazgan, (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmed Ildız, Barbosa (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Samudio (Dk. 61 Thiam)

GOLLER: Dk. 45 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Mbaye Diagne, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Erkan Kaş, Tiam (Arca Çorum FK)

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 42'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

