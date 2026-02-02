Amedspor'a Cezaya İtiraz - Son Dakika
Amedspor'a Cezaya İtiraz

02.02.2026 16:01
Amed Sportif Faaliyetler, PFDK'nın verdiği cezalara karşı haklarını savunacaklarını açıkladı.

AMED Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu, kulübün sanal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle PFDK tarafından verilen para cezası ve başkan Nahit Eren'e verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu Başkanı Metin Kılavuz, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti yerleşkesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya başkan Kılavuz'un yanı sıra üyeler de katıldı.

Amed spor'un haklarını her kulvarda savunacaklarını söyleyen başkan Kılavuz, "23 Ocak'ta Amedspor kulübümüzün resmi sayfasında yayınlanan bir video gerekçe gösterilerek belki de Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihinde en büyük cezalardan biriyle cezalandırılmış durumda kulübümüz. Artık bizler de bu şekilde kameralar karşısına çıkmak istemiyoruz. Gerçekten çok büyük bir akıl tutulması olduğunu ifade edebiliriz. Şunu ifade etmek istiyoruz. Hukuki zeminden kopmadan gerek ulusal gerekse de uluslararası denklemde Amedspor'un hak ve hukukunu her platformda savunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Lütfen bırakın futbol müsabakaları sahada oynansın. Futbolda rekabette eşitliği sağlayacak kurumlar lütfen bu konuda daha hassas davransın. Hiçbir maçımızda 11 kişiye karşı oynamadık. Biz artık 11 kişiye karşı oynamak istiyoruz. Futbol masada değil sahada güzeldir" dedi

'HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE AYKIRILIK TAŞIMAKTADIR'

Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu Üyesi Sorgül Aytek ise yaptığı açıklamada, "Amedspor, 23.01. 20026 tarihinde, stadyum içerisinde bir genç kadının saçlarının örülmesini gösteren ve gayesi kadınların spor alanlarında daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve kadınların maruz kaldığı şiddete karşı toplumsal duyarlılık kazandırmak olan bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır. Bahsi geçen video, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanmıştır. 22.11.2025 tarihinde Amedspor ve Trabzonspor kadın futbol takımları arasında oynanan süper lig maçı vesilesiyle, Amedspor Kadın Futbol Takımı'nın resmi sayfasında yayınlanmıştır. Kadına karşı şiddeti protesto eden bu videoya dair, doğal olarak, herhangi bir adli ya da idari işlem tesis edilmemiştir. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yayınlanan ve hiçbir bir hukuki soruna yol açmayan bu videodan ötürü 27.01.2026 tarihinde Amedspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmiştir. PFDK ise 'futbol ve kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve ideolojik propaganda' gerekçesiyle Amedspor'a 802.500 TL para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermiştir. Amedspor kulübüne ve başkanına verilen bu cezalar hukuki temelden yoksundur. PFDK'nın kararı başta TFF Talimat ve Statüleri olmak üzere kanuna, Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bir karşıtlık içermektedir. Evleviyetle demokratik toplumların temel değeri olan 'ifade özgürlüğünü' ihlal eden bu karar herhangi somut bir gerekçe ve isnada dayanmamakta; belirlilik, öngörülebilirlik ve kesinlik gibi hukukun temel ilkelerine aykırılık taşımaktadır. Amedspor'a karşı yapılan her türlü ayırımcılığa ve hukuksuzluğa karşı duruyoruz ve adaletin yerini bulması için başlatılan hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz. Hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Amedspor ile dayanışma içinde hareket ediyoruz ve kulübe verilen bu son cezanın ödenmesi için sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde büyük bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Bu çerçevede, öncelikle bu son karar olmak üzere TFF ve PFDK'yı, Amedspor'a karşı aldıkları kararları hakkaniyet ölçüsünde yeniden değerlendirmeye, sporun evrensel ilkelerine ve toplum vicdanına uygun davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

