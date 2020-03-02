Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile... - Son Dakika

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile...
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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