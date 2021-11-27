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Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı - Son Dakika

Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı

27.11.2021 10:00

? Amerika'nın önde gelen emlak broker'ları arasında yer alan İnternational Realty Group İstanbul'da ofis açtı.

? Amerika'nın önde gelen emlak broker'ları arasında yer alan İnternational Realty Group İstanbul'da ofis açtı. Yeni ofisle özellikle Miami ve Baltimore'da yatırım yapmak isteyen yatırımcılara daha kolay ulaşmak ve yatırım yapmalarına destek olmak hedefleniyor. Şirketin kurucu ortakları Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı hem 12'nci kuruluş yıl dönümlerini hem de Türkiye'deki ilk ofislerinin açılışını verdikleri bir davetle kutladı.

Florida eyaletinin değişik bölgelerinde konut, işyeri ve arazilerle ilgili alım-satım işlemlerini yürüten İnternational Realty Group ve Property Invest USA büyümeye devam ediyor. Türkiye pazarına giren grup ilk ofislerini İstanbul'daki Zorlu Center'da açtı.

Kurucu ortaklar Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı'nın hem kuruluş yıl dönümü hem de ofisin açılışı için verdiği davete iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

EVLERİN FİYATLARI 90 BİN İLE 130 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Geçen yıl Dünya Gayrimenkul İnşaat Formu tarafından inşaat ve gayrimenkul sektöründe 'en iyi 100 broker' arasında gösterilen ve ödül alan Cengiz Bayırlı, Türk yatırımcıdan gelen talep üzerine İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdiklerini söyledi. Sektörde 20 yıllık tecrübeleri olduğuna dikkat çeken Bayırlı, 'İnternational Realty Group olarak ABD'nin Florida eyaletinde ev, ofis almak isteyenlere hizmet veriyoruz. 35 emlakçıyla çalışıyoruz. Diğer şirketimiz Property Invest USA'da ise ABD'nin başkenti Washington DC'ye 40 dakika uzaklıktaki Baltimore'da yatırım amaçlı ev satıyoruz. Bu evlerin fiyatları 90 bin dolarla 130 bin dolar arasında değişiyor' dedi.

KİRA GARANTİLİ YATIRIMLIK EV

Evlerin her yıl net 10 bin dolar getirisi olduğunu belirten Bayırlı, 'Kiraları garantidir, minimum yüzde 10 getirisi vardır. Evlerin kirasını Amerikan hükümeti ödüyor çünkü belli başlı programlar var biz onları kullanarak şirket olarak bu evleri alıyoruz. Aldıktan sonra boya, badana işleri varsa yapıyoruz, içerisine kiracıyı yerleştiriyoruz. Kontratlar 3 yılda bir yenileniyor. 100 bin dolarlık bir evin her yıl minimum 10 bin dolar net getirisi oluyor. Yatırdığınız parayı 9 ya da 10 yılda geri alabiliyorsunuz' diye konuştu.

TAPU İŞLEMLERİ E-POSTA İLE YAPILIYOR

Ev alırken her şeyin online gerçekleştiğini aktaran Bayırlı, 'Evinizden çıkmanız gerekmiyor, tapu işlemleri e-posta üzerinden elektronik imza ile yapılıyor. Türkiye'ye göre kira getirisi daha yüksek. Burada 100 bin dolara aldığınız bir evin kira getirisi maksimum 200 dolar oluyorsa Amerika'da 3-4 katı daha fazla getiri sağlanıyor. Ayrıca değer artışı fazla olduğundan yatırımcı evi satarken fazla para kazanıyor. Hem daha kazançlı oluyorlar hem de başka bir yatırım yapmak istediklerinde daha düşük faizle kredi çekip alabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TALEP ARTTI

Türkiye'de döviz kurları yükselmesine rağmen talebin daha da artığını söyleyen Bayırlı, 'Çünkü Türk yatırımcı dolar olarak kira getirisi istiyor, TL onu karşılamıyor. Büyümeye devam edeceğiz. 2022 yılında Dubai, Kanada, Meksika ve Venezuela'da ofis açmayı hedefliyoruz. Çünkü özellikle bu ülkelerden Miami ve Baltimore'a yatırım amaçlı büyük talep var' dedi.

GUZMAN: 12'NCİ YILIMIZI BU OFİSLE TAÇLANDIRDIK

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Giovanna Guzman ise 'Türkiye'de olmak çok heyecan verici, buradaki müşterilerimizin ciddi talebi üzerine bu ofisi açtık. Yatırımcılara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak 12'nci senemizi kutluyoruz, bu ofisle de bunu taçlandırdık' dedi.

MİAMİ ÇOK GELİŞTİ

Miami'ye yatırım yapmanın avantajlarını da Guzman, 'Miami son dönemde çok gelişti, özellikle pandemide inanılmaz büyüdü. Global bir şehir haline geldi. Günde başka eyaletlerden 900 kişinin bu şehre taşındığını biliyoruz. Birçok avantaj sunuyor, eyalet vergisi yok bu çok önemli. Emlak vergileri diğer eyaletlere göre çok düşük. Lokasyonu, havası çok güzel. Ciddi bir değişim, dönüşüm var. Şehir 4 yıl içinde de tanınmayacak diye düşünüyorum' diye konuştu.

Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı
Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı
Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı
Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi Türkiye'de ofis açtı - Son Dakika
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