Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı - Son Dakika

Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı

7 saat önce

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir çift, kanserden ölen köpeklerini 50 bin dolara (310 bin 845 TL) klonlattı.

Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı, System.String[]

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir çift, kanserden ölen köpeklerini 50 bin dolara (310 bin 845 TL) klonlattı.

CNN'de yer alan habere göre, Alicia ve David Tschirhart, yaptıkları açıklamada, kaybettikleri Labrador cinsi "Marley" isimli köpeklerinin çok akıllı olduğunu, hatta bir keresinde, ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada yakınlarındaki çıngıraklı yılana karşı çifti uyardığını anlattı.

Çok sevdikleri ve birlikte 12 yıl yaşadıkları Marley'yi kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini belirten Alicia Tschirhart, ViaGen Pets isimli şirketle görüştüklerini kaydetti.

Şirketin 50 bin dolar karşılığında Marley'yi klonladığını aktaran Tschirhart, yeni köpekleri "Ziggy"nin Marley'e çok benzediğini, aynı özelliklere sahip olduğunu, aynı oyunları ve aynı oyuncakları sevdiğini belirtti.

Şimdiye kadar bazı ünlü isimler yüklü paralar ödeyerek evcil hayvanlarını klonlatmıştı. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, 14 yaşındayken ölen köpeği Samantha'yı 2018'de klonlatmıştı.

Güney Kore'de de koku alma konusunda çok iyi olan bir köpek klonlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim geldi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:56:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]