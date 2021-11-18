Son dakika haberleri... Ampute kung fu ustası savaşta yetim kalan çocuklara eğitim veriyor (1) - Son Dakika

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'nin Halep ili kırsalında Beşşar Esed rejimi saldırısı sonucu bir bacağını kaybeden 24 yaşındaki Fadıl Osman, Türkiye'deki tedavisinin ardından döndüğü İdlib'de, yetim çocuklara kung fu öğretiyor.

Kung fu sporunu 12 yaşından bu yana hobi olarak yapan Osman, 3 yıl süren tedavi sürecinde İstanbul, Samsun gibi birçok ilde çeşitli turnuvalara katılarak dereceye girdi.

Rejimin 2015 yılında düzenlediği saldırıda bir bacağını kaybeden Osman, tedavi olduktan sonra İdlib'e geri dönerek açtığı kursta çoğunluğu yetim yaklaşık 100 çocuğu sporla buluşturdu.

Halepli Fadıl Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında engelli kalmasının hayallerini gerçekleştirmesini engellemediğini söyledi.

Kendi imkanlarıyla açtığı merkezde yaşları 8 ile 15 arasındaki yaklaşık 100 çocuğa ücretsiz eğitim verdiğini belirten Osman, "Hedefim, çocukların yüzünden gülümsemenin eksik olmaması." dedi.

Osman, "Çocukların kendini koruması gerekiyor. Sağlıklı ve akıllı bireyler yetiştirmek istiyorum. Tek hayalim başladığım projeyi büyüterek çok sayıda çocuğu eğitmek." diye konuştu.

"Bu merkez beni savaş ortamından uzaklaştırıyor"

Merkezde eğitim gören 12 yaşındaki Ahmed Kanavati, evlerinin rejim ve muhaliflerin cephe hatlarına yakın olduğunu ve sürekli saldırıya maruz kaldıklarını söyledi.

Kanavati, "4 aydır burada eğitim görüyorum. Bu merkez beni savaş ortamından uzaklaştırıyor. Dünyadaki diğer çocuklar gibi turnuvalara katılmak istiyorum." dedi.

13 yaşındaki Ömer Reslen de kung fu öğrenirken güçlü, ahlaklı ve sabırlı olmayı da öğrendiğini vurguladı.

Arkadaşlarını ve hocasını çok sevdiğini belirten Reslen, "Uluslararası turnuvalarda Suriyeli çocukları temsil etmek en büyük hayalim." diye konuştu.

Babasını 7 yıl önce Esed rejim saldırılarında kaybeden Muhammed Sair ise "Kung fu eğitimiyle kendime olan güvenim arttı. Alçak gönüllü olmayı ve iyi bir birey olmayı öğreniyorum. Arkadaşlarım gibi Suriye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.