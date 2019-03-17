Son Dakika Haberleri: Anaç Keçi ve Koyun Desteği Ödemeleri Başladı

Anaç Keçi ve Koyun Desteği Ödemeleri Başladı

13 dakika önce

Beypazarı ilçesinde anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında ilçe genelinde 2 milyon 354 bin TL ödeme yapılacağı bildirildi.

Anaç Keçi ve Koyun Desteği Ödemeleri Başladı, System.String[]
Beypazarı ilçesinde anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında ilçe genelinde 2 milyon 354 bin TL ödeme yapılacağı bildirildi.

İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada, anaç koyun ve keçi desteklemeleri kapsamında çiftçilere ödemeler yapılmaya başladığını belirtti.

İlçe genelinde hayvan üreticileri ve çiftçiler için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ve çiftçileri de yeniliklerle tanıştırmaya çalıştıklarını ifade eden Ekici, yapılan ödemelerin küçük rakamlar olmadığını toplamda 354 çiftçinin ödemelerden faydalanacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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