Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem - Son Dakika

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Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem
6 saat önce
Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüs için alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra içeri girebiliyor.
Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem
İSTANBUL - Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüs için alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra içeri girebiliyor.
Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, adliyede görevli güvenlik görevlileri vatandaşları ateş ölçer cihazlarıyla kontrollerini yaptıktan sonra içeri alıyor. Adliyenin tüm girişlerinde vatandaşların ateşleri 'ateş ölçer' cihazlarıyla ölçülürken, ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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