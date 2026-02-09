Anadolu Ajansı\'nın Yılın Kareleri Oylaması

İstanbul'daki bazı internet medya temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İnternet medya temsilcileri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'ın "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" ile "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafına oy verdi.

Bu yıla özel hazırlanan "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını beğenen Ateşli, AA'nın her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasının anlamlı bir tanıklık ve tarihe not düşme açısından önemli olduğunu, bir objektiften dünyaya bakış açısını sunduğunu belirtti.

Dünya'nın çok enteresan zamanlardan geçtiğini kaydeden Ateşli, "Belki de geçmişte yaşamadığımız şeylere tanıklık yapıyoruz. Bu savaşlar, gözyaşları, Gazze'de yaşananlar, insanlık için gerçekten bir imtihan. Bu tanıklığın dünyaya duyurulmasında ülkemiz adına AA inanılmaz bir rol üstleniyor." dedi.

Ajansın her yıl üstüne koyarak yaptığı çalışmalardan özellikle dijital alanda çok fazla faydalandıklarını aktaran Ateşli, şunları kaydetti:

"Bizim dijitalde yayın yapan bir yayıncı olarak burada servis edilen fotoğraflara ait olayların yaşandığı bölgelere gitme imkanımız yok, AA'nın böyle bir imkanı var. Bütün dünyaya bu fotoğraflar servis ediliyor. Biz de sonuna kadar istifade ediyoruz. Ama bu birikim gerçekten apayrı bir seviye. Bütün dünyaya Türkiye'nin bir markası olarak yayıncılıkta, ajans faaliyetinde bir marka olarak öne çıkmış olmasını da gurur vesilesi sayıyorum. AA'nın yaptığı bu çalışmalarla ve başarısıyla gururlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün dünyada bir farkındalığın oluşmasına ciddi bir katkı sağlıyorlar. Bütün dünyada olan ajans sayısı gerçekten çok azdır. AA'nın olmadığı bölge sayısının çok az olduğunu biliyorum."

"Fotoğraflarda Gazze'yi öncelikledim"

Gündeme Dair Her Şey (GDH) Genel Müdürü Cüneyt Polat, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını seçti.

Polat, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını beğendi.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Polat, AA'nın dünyanın en önemli görsel fotoğraflarına imza atan haber ajanslarının başında geldiğini belirtti.

Polat, "AA, dünyada bildiğim kadarıyla en fazla fotoğraf üreten haber ajansı. Ajansın 'Yılın Kareleri' oylaması artık böyle gelenekselleşti. Her bir fotoğrafta farklı bir anlam var. Çeken foto muhabiri açısından baktığımda bir anı dondurmak, bir zamanı dondurup yansıtmak, 'Burada da böyle bir şey vardı.' deyip tarihe not bırakmak çok önemli, çok değerli." diye konuştu.

Fotoğrafları seçerken bütün kategorilerde bu yılki temasının Gazze olduğuna dikkati çeken Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Bence hiç sesi düşürmememiz gereken bir nokta Gazze. O yüzden hem haber hem doğal yaşam, çevre, günlük hayat, portredeki fotoğraflarda Gazze'yi öncelikledim. Sadece sporda farklı bir şey yaptım. Orada da Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikletiyle birlikte sevgi koridorunu Macaristan'da geçtiği fotoğrafı tercih ettim. Umarım hayırlı olur. AA'ya da böyle bir kıymetli organizasyonda bize yer verdikleri için teşekkür ediyorum."

"Milliyet.com.tr" Yayın Yönetmeni Uğur Kurban, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenen bir çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya" ile "Portre" kategorisinde Mahmud Ebu Hamda'nın "Annenin kıymetlisi" fotoğraflarını tercih etti.

Kurban, "Haber" kategorisinde Hames Alrefi'nin "Tarihe tanıklık etmek", "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Sahnedeki yıldızlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmurda mutlu" fotoğrafı için oy kullandı.

"Hürriyet.com.tr" Yayın Yönetmeni Erdinç Şahin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenen bir çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Tesadüfen oldu", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş Fırtınası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Göz kamaştırıcı" fotoğrafını beğendi.

Şahin, yaptığı değerlendirmede, Gazze'deki duruma dikkati çekerek, "Bir çocuğun anne kucağında sırtındaki omurlarının her birinin seçilebiliyor, sayılabiliyor olması eminim ki dünya üzerinde de birçok insanın vicdanını derinden sızlatmıştır, yaralamıştır." dedi.

Kendilerinin de şu an o noktada olduğuna değinen Şahin, "Çok yakın coğrafyada çok büyük bir insani dram yaşanıyor. Dünyanın büyük bir bölümü sessizken biz elimizden geldiğince dünyaya Gazze'nin çığlığını duyurmaya çalışıyoruz. Olabildiğince de buna devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, özellikle Gazze'ye özel bir bölüm açtığı için de AA'ya teşekkür etti.

"Yardım için yapılan, paraşütle gönderilen kare bizim için çok anlamlı"

GZT TV Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" isimli fotoğrafı seçti.

Portre" kategorisinde ise Daniel Cardenas'ın "Vakur" karesini tercih eden Gezer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını oyladı.

Gezer, AA'nın yıl boyunca servis ettiği fotoğrafların olaylara tanıklık açısından büyük önem taşıdığını, dijital medyada video kadar fotoğrafın da haberciliğin ve yayıncılığın en yalın hali olduğunu söyledi.

Özellikle Gazze'de çekilen fotoğrafların ayrı bir anlam taşıdığına işaret eden Gezer, şöyle devam etti:

"Benim de oyladığım alanlar yine Filistin'de çekilen fotoğraflar oldu. Birincisi yardım için yapılan, paraşütle gönderilen kare bizim için çok anlamlı. Çünkü alışık olduğumuz bir görüntü değildi. Ulaşılamayan bir bölge. Buraya havadan ancak yardım bulunabiliyor, paraşütle gönderilebiliyor. Paraşütün altında kalanlar oluyor, hayatını kaybedebiliyor, yaralanabiliyorlar ki yardıma ulaşmak için aslında ne kadar çaresizlik olduğunu gösteriyor."

Gezer, İsrail'in Gazze'ye saldırıların ardından ambulansların yaşadığı zorlukları gösteren karelerin dikkati çekici olduğunu anlattı.

GZT olarak orada yaşanan ambulans sorununa değinmek için geçen yıl bir kampanya yaptıklarını kaydeden Gezer, "Çünkü bölgede ambulans dahi yok. Yaralara yetişebilecek ambulanslar dahi İsrail tarafından vurulabiliyor. Buna işaret etmek için biz de böyle bir şey yapmıştık. AA'nın yarışmasında da bu fotoğrafı görmemiz bizim için biraz daha anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.

Çalkılıç'ın tercihi "Dolunay'a inat" oldu

"Airwaypost.co" Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Çalkılıç, "Haber" kategorisinde Muhammet Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Çalkılıç, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde de Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesine oy verdi.

Fotoğraf karelerinin her birinin çok beğendiğini dile getiren Çalkılıç, fotoğraf seçiminde zorlandığını ifade etti.

"Gökhanartan.com" havacılık haberleri editörü Gökhan Artan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafı ile "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" isimli fotoğrafını oylayan Artan "Spor" kategorisinde oyunu, Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Pedro Pascual'ın "Beyhude", Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarından yana oyunu kullandı.

Gökhan Artan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Yılın Kareleri'nde enfes fotoğraflar var. Çekenleri tebrik ediyorum." dedi.

"İsrail'e dur de" karesini beğendi

İstanbul Havalimanları Derneği Başkanı ve Haber Apron Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Celal Uçan da "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" isimli fotoğrafını seçti.

Uçan, "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve Avcı", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı fotoğrafını beğendi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafına oy veren Uçan, "Portre" kategorisinde de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini kaydeden Uçan, "Hepsi sanatsal fotoğraflar. İyi bir göz ve vizör açısı olduğunu fark ettim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.