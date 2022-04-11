Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan "Yıllık 2021" raflardaki yerini aldı - Son Dakika
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Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan "Yıllık 2021" raflardaki yerini aldı

11.04.2022 14:19
Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan "Yıllık 2021" raflardaki yerini aldı

Türkiye'nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği yıllıklarını yayımlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği yıllıklarını yayımlamaya devam ediyor.

Zengin haber ve görsel materyallerden yararlanılarak oluşturulan yıllıkta, siyasetten sanata, ekonomiden spora, Türkiye ve dünyada 2021'de zihinlerde iz bırakan olaylar kronolojik bir aktarımla okuyucuya sunuluyor.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanan eser, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri kapsıyor.

Yıllık 2021, 1 Ocak-31 Aralık 2021'de meydana gelen gelişmeleri gün gün içermesi dolayısıyla, arşiv tutkunları için de önemli bir kaynak eser niteliği taşıyor.

Gerek habercilik üzerine çalışanlar gerekse gündemi takip eden gazeteci ve akademisyenler için 2021'in panoramasını oluşturan çalışma, zengin ve kaliteli fotoğraflar eşliğinde okuyucuya sunuluyor.

Önceki yıllarda da yayımlanan ve büyük ilgi gören yıllık, internet kitap satış sitelerinde 290 liradan satışa sunuldu.

Yıllık, gündemin hızlı değiştiği dünyada acı, tatlı haberleri hatırlayarak hafıza tazelemek isteyenler için de zengin içerikler vaat ediyor.

AA 2021 yıllıkları, önde gelen internet satış mağazaları ve tüm kitapçılardan satın alınabilir.

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Anadolu Ajansı, İngilizce, Türkiye, Arapça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan 'Yıllık 2021' raflardaki yerini aldı - Son Dakika


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