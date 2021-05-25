Anadolu'dan Avrupa'ya 5 yeni uçuş rotası

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yaz sezonunda Anadolu şehirleri ile Avrupa arasındaki uçuş ağına 5 yeni destinasyon eklediğini duyurdu. Havayolu, bu yaz yeni destinasyonlarla beraber 13 Anadolu şehrini Avrupa'da toplam 16 destinasyona aktarmasız uçuşlarla bağlayacak.

SunExpress, yaz ayları için sunduğu uçuş programı kapsamında Düsseldorf'a, Zonguldak'tan mayıs ayı ortası itibarıyla haftada 2 kez uçuş düzenlemeye başlamıştı. Havayolu, Eskişehir ve Hatay'dan ise bu Avrupa kentine haziran sonu itibarıyla haftada 1 kez sefer düzenlemeye başlayacak. Eskişehir-Brüksel seferleri haftada 3 ve Malatya-Frankfurt seferleri ise haftada 1 kez düzenlenecek.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de toplam 9 nokta ile 13 Anadolu şehri arasında doğrudan bağlantı sunan havayolu, ayrıca Amsterdam, Brüksel, Londra, Paris, Stockholm ve Kopenhag gibi çeşitli Avrupa başkentlerinden Anadolu'daki birçok destinasyona direkt uçuş düzenliyor.

SunExpress'in yaz sezonu teklifleri, sunexpress.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden incelenebilecek.