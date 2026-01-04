Anadolu Efes Mersin Spor'u Yendi - Son Dakika
Spor

Anadolu Efes Mersin Spor'u Yendi

Anadolu Efes Mersin Spor\'u Yendi
04.01.2026 15:19
Anadolu Efes, Mersin Spor'u 93-80 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı.

Beyza Betül CİHAN/ İSTANBUL,

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin

ANADOLU EFES: Jordan Loyd 8, Saben Lee 9, Brice Dessert 19, David Mutaf 22, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Pj Dozier 8, Cole Swider 13, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones, Rüzgar Fenemen.

MERSİN SPOR: Anthony Cowan 8, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Jackson White 13, Alexandre Chassang 4, Gabriel Olaseni 13, Justin Cobbs 14, Ronald March 9, Harun Apaydın 4, Koray Çekici.

1'İNCİ PERİYOT: 23 - 16

DEVRE: 52 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-67

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta maçında Mersin Spor'u 93-80 mağlup etti.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'u konuk ettiği maçta ilk bölümü 23-16 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 52-43'lük skor avantajıyla girdi. Üçüncü çeyrekte Mersin Spor'un farkı azaltma çabasına rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 72-67 önde girdi. Mücadele Anadolu Efes'in 93-80'lik üstünlüğüyle son buldu.

Kaynak: DHA

