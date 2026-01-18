Anadolu Gelin Takıları Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anadolu Gelin Takıları Projesi

Anadolu Gelin Takıları Projesi
18.01.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel gelin takılarını yaşatıyor. 'Düğünümüz Var' defilesi Gambia'da.

İZMİR Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Düğünümüz Var' projesi kapsamında Anadolu'nun 7 bölgesine ait geleneksel gelin takıları, ustaların el işçiliğiyle yeniden hayat buluyor. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, gelin takılarında geçmişte yapılan işçiliği bugüne birebir kuşaktan kuşağa aktarmaya sağladıklarını belirterek, "Çok yakında 'Düğünümüz Var' defilesini Gambia'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu'nun köklü düğün kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü 'Düğünümüz Var' projesi kapsamında, Anadolu'nun geleneksel gelin takılarını yaşatıyor. Proje çerçevesinde Anadolu'nun 7 bölgesine ait gelinlikler ve bu gelinliklerin ayrılmaz bir parçası olan geleneksel gelin takıları ele alındı. Gelin takıları, geleneksel yöntemlerle ve ustalar eşliğinde el işçiliğiyle hazırlanmaya devam ediyor. Anadolu'nun 7 bölgesine ait 28 gelinlik ile başlık, bileklik, kolye ve yüzükten oluşan tüm takıların çalışıldığını belirten İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, "Gelinler ve gelinlikler kadar geçmişte kullanılan takılar da kültürümüzün önemli birer parçası. Gelinliklerimizin uluslararası tanıtımlarını yapmıştık. Şimdi ise gelinlik takılarının tanıtımlarını yapmayı hedefliyoruz. Anadolu'nun her bölgesinde takılar farklılık gösteriyor ve bölgeye has özellikler taşıyor. Düğünlerimizde takılar, samimiyet ve bereketin simgesi olarak gelinler tarafından takılıyor. Biz de gelin takılarında geçmişte yapılan işçiliği bugüne birebir aktarmaya ve kuşaktan kuşağa devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. 'Düğünümüz Var'ın birçok sergisini, defilesini yaptık. Mısır'da çok beğenildiği için 2 kez sergi gerçekleştirdik. Hırvatistan'da da yine gelin bohçası, takıları, gelinlikleri ile kapsamları olarak bir sergi yaptık. Çok yakında 'Düğünümüz Var' defilesini Gambia'da gerçekleştireceğiz" dedi.

ANADOLU'NUN GELİN TAKILARI GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANDI

Yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan bu çalışma sürecinde, her bir gelinlik ve gelin takısı için uzun ve kapsamlı bir araştırma dönemi yürütüldüğünü söyleyen Aydın, "Anadolu'nun farklı bölgelerindeki müzelerde yer alan gelinlikler ve düğün takıları incelendi, yazılı ve görsel kaynaklara başvuruldu; ayrıca yerel halkla yapılan görüşmelerle, bölgelere özgü kullanım biçimleri ve gelenekler dikkate alındı. Amaç, gelin takılarını en doğru ve özgün biçimiyle günümüze taşımak oldu. Bu araştırmalar ışığında hazırlanan takılar, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Alanı ustaları tarafından, tamamı el işçiliğiyle ve geleneksel kuyumculuk yöntemleri kullanılarak üretildi. Takıların yapımında telkari, granülasyon, dövme ve benzeri geleneksel teknikler esas alındı; geçmişte düğünlerde kullanılmış örneklerden yola çıkılarak aslına sadık kalarak yeniden üretimler gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

'USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ DE DEVAM EDİYOR'

Anadolu gelinlerinin, geleneksel kuyumculuk yöntemleri ve pirinç ve gümüş gibi madenler ile işlediklerini dile getiren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde Kuyumculuk Teknolojisi Alan Şefi Yıldız Doğanay ise "Gelinlerin takıları 'ziynet' diye geçer ve burada kolye, başlık, boyunluk, kemer gibi birçok takımız var. Burada ürettiğimiz tüm ziynetleri elde işleyerek yapıyoruz. Piyasaya bakıldığında bir kalıp hazırlanır ve seri üretim yapılır. Bu nedenle benzeri çok olur ama burada hepsi el işçiliği olduğu için tek tasarımı oluyor. Öğrencilerimize meslek edindirmek için eğitimler de veriyoruz. Aslında burada usta çırak ilişkisi de devam ediyor. Bizler de ustalarımızdan öğrendiklerimizi öğrencilere aktarıyoruz. Örneğin, işlenen ziynetlerden bir tanesi telkari kemer. Yöresel teknik olan telkari yöntemi ile işleyerek hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, İzmir, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Gelin Takıları Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:22
Hande Erçel Suudi Arabistan’daki ödül töreninde Arapça konuştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
08:10
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
07:01
Suriye ordusu, YPGSDG işgali atındaki Tabka’da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
05:16
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
01:21
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 10:06:07. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Gelin Takıları Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.