Anadolu motiflerini taş panelle buluşturan girişimci yurt dışına açıldı - Son Dakika

Anadolu motiflerini taş panelle buluşturan girişimci yurt dışına açıldı

26.01.2021 12:49

İzmir'de dekoratif taş panel üretimi yapan ve KOSGEB desteğiyle şirketinin kapasitesini artıran İbrahim Köse, Anadolu motifli ürünleriyle ihracata başladı.

İzmir'de dekoratif taş panel üretimi yapan ve KOSGEB desteğiyle şirketinin kapasitesini artıran İbrahim Köse, Anadolu motifli ürünleriyle ihracata başladı.

Bir firmada kimyager olarak görev yapan Köse, 2012'de kendi işini kurmak için yola çıktı. Önce pazar araştırması yapan Köse, Türkiye'deki eksiklikten yola çıkarak dekoratif taş panel üretimi için Bornova ilçesine yatırım yaptı.

Köse, iç piyasadan gelen yoğun talebe rağmen firmasını uluslararası boyuta taşımak için yoğun çaba sarf etti.

KOSGEB'den destek alarak yaptığı yatırımlarla ihracata başlayan Köse, ilk ihracatını Almanya'ya yaptı. Köse, daha sonra Irak, Avusturya ve ABD'ye de ürün sattı.

Toplam cirosunun yüzde 20'sini ihracattan sağlayan Köse, dış pazardaki payını artırmak istiyor.

Hedef, ihracatta yüzde 100 büyümek

İbrahim Köse, AA muhabirine, Türkiye'de bu alanda üretim yapan firma sayısının çok az olduğunu ancak son yıllarda artmaya başladığını belirtti.

Yurt dışında iddialı olduğunu dile getiren Köse, özellikle Avrupa ülkeleriyle rekabet halinde olduklarını aktardı.

Köse, Anadolu motiflerinden esinlenerek yaptıkları tasarımların yurt dışında çok beğenildiğini ifade etti.

İhraç ettiği ürünlerin kafe, restoran, iş yerleri ve evlerde kullanıldığına değinen Köse, salgın döneminde ev dekorasyonuyla açığı kapattıklarını vurguladı.

İsrail, Libya ve İspanya'daki firmalarla görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Köse, "İlk hedefimiz ihracatımızı yüzde 100 artırmak. Almanya'daki payımızı büyütmek istiyoruz. Hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı buna bağlı olarak artıracağız. 2021'de, 4 olan ihraç pazarını 8'e çıkartmayı amaçladık." dedi.

İşletmede halen 12 kişinin çalıştığını dile getiren Köse, yıl sonunda istihdamı 25'e çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu motiflerini taş panelle buluşturan girişimci yurt dışına açıldı
Anadolu motiflerini taş panelle buluşturan girişimci yurt dışına açıldı
Anadolu motiflerini taş panelle buluşturan girişimci yurt dışına açıldı
Anadolu motiflerini taş panelle buluşturan girişimci yurt dışına açıldı

İbrahim Köse, Türkiye, Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu motiflerini taş panelle buluşturan girişimci yurt dışına açıldı - Son Dakika Ekonomi


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