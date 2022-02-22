Anadolu'nun "yıldız"ı bungalov evlerle daha da parlıyor - Son Dakika

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde misafirlerine aile ortamı sıcaklığını sunan bungalov evler, yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görüyor.

Kente 58 kilometre mesafedeki kayak merkezi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üçgeninde yer alan coğrafi konumuyla çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor.

Merkezde 2 bin 226 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.

Yıldız Dağı yamacında kayak pistlerine çok yakın konumda yer alan bungalov evler, merkezi ısıtma sistemi, şömine, mutfak, salon, ebeveyn ve çocuk yatak odası ile banyo bölümleriyle bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde hizmet veriyor.

Son dönemde yurt dışından gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği ve yüzde 100 doluluk oranının yaşandığı evler, misafirlerine aile ortamı sıcaklığını otel konforunda sunuyor.

Kayak ve buz pistlerinde spor yapan misafirler, günün yorgunluğunu bungalov evlerde atıyor.

Merkezin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, AA muhabirine, " Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi" sloganıyla faaliyetlerine devem ettiklerini belirterek, "Kayak merkezimiz, ilave tesisleriyle şu anda 300 yatak kapasitesine ulaştı. Modern tesisleri ve ekonomik fiyatlarıyla hem sosyal hem de sportif anlamda ziyaretçilerine hizmet veriyor. Bu sezon çok yoğun geçiyor. Otelimizdeki doluluk yüzde 100 seviyesinde." dedi.

Sayısı 200'e çıkarılarak "bungalov köy" kurulacak

Bungalov evlere yoğun talep olduğunu vurgulayan Altun, şöyle dedi:

"Doğal yaşam evlerini 200 adet planlayarak yola çıktık. Şu anda 25 evle hizmet veriyoruz ve çok ciddi talep var. Evlerimiz, yılın 12 ayı yayla ve kış turizmi şeklinde hizmet veriyor. Bu sayıyı artırarak 200 evlik köy projemizi gerçekleştireceğiz. Her yıl üzerine ilave ediyoruz. İlk olarak 10 tane yaptık. Daha sonra yoğun ilgiden dolayı 15 tane daha ilave ettik. Şu an doğal yaşam evlerinde talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Mevcut sayıdan çok daha fazla talep var."

Ziyaretçiler hayran kalıyor

Türk arkadaşının daveti üzerine Güney Kore'nin başkenti Seul'den eşiyle Sivas'a gelen Back Myoungsu ise "Bungalov evlerde kalmamız teklif edildiğinde çok cazip geldi. Gerçekten çok beğendik, çok farklı." dedi.

Bungalov evlerde eşi ve çocuklarıyla hafta sonları sürekli kaldığını anlatan Çiğdem Budak da "Otel ortamından çok bir ev ortamı gibi. Yerden ısıtmalı, isterseniz şömineyi de yakabiliyorsunuz. Ayrıca odaları, mimarisi ve iç dizaynı çok güzel. Hep böyle Karadeniz yaylalarındaki bungalov evlere özeniyorduk. Sonunda kentimiz de bungalov evlere kavuştu. Evler, pistlere çok yakın. Kayak takımlarınızı giyip kolayca pistlere ulaşabiliyorsunuz. Bu da gerçekten büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.