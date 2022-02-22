Üye Girişi
Anadolu'nun "yıldız"ı bungalov evlerle daha da parlıyor - Son Dakika

Anadolu'nun "yıldız"ı bungalov evlerle daha da parlıyor

22.02.2022 11:01

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde misafirlerine aile ortamı sıcaklığını sunan bungalov evler, yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görüyor.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde misafirlerine aile ortamı sıcaklığını sunan bungalov evler, yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görüyor.

Kente 58 kilometre mesafedeki kayak merkezi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üçgeninde yer alan coğrafi konumuyla çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor.

Merkezde 2 bin 226 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.

Yıldız Dağı yamacında kayak pistlerine çok yakın konumda yer alan bungalov evler, merkezi ısıtma sistemi, şömine, mutfak, salon, ebeveyn ve çocuk yatak odası ile banyo bölümleriyle bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde hizmet veriyor.

Son dönemde yurt dışından gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği ve yüzde 100 doluluk oranının yaşandığı evler, misafirlerine aile ortamı sıcaklığını otel konforunda sunuyor.

Kayak ve buz pistlerinde spor yapan misafirler, günün yorgunluğunu bungalov evlerde atıyor.

Merkezin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, AA muhabirine, " Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi" sloganıyla faaliyetlerine devem ettiklerini belirterek, "Kayak merkezimiz, ilave tesisleriyle şu anda 300 yatak kapasitesine ulaştı. Modern tesisleri ve ekonomik fiyatlarıyla hem sosyal hem de sportif anlamda ziyaretçilerine hizmet veriyor. Bu sezon çok yoğun geçiyor. Otelimizdeki doluluk yüzde 100 seviyesinde." dedi.

Sayısı 200'e çıkarılarak "bungalov köy" kurulacak

Bungalov evlere yoğun talep olduğunu vurgulayan Altun, şöyle dedi:

"Doğal yaşam evlerini 200 adet planlayarak yola çıktık. Şu anda 25 evle hizmet veriyoruz ve çok ciddi talep var. Evlerimiz, yılın 12 ayı yayla ve kış turizmi şeklinde hizmet veriyor. Bu sayıyı artırarak 200 evlik köy projemizi gerçekleştireceğiz. Her yıl üzerine ilave ediyoruz. İlk olarak 10 tane yaptık. Daha sonra yoğun ilgiden dolayı 15 tane daha ilave ettik. Şu an doğal yaşam evlerinde talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Mevcut sayıdan çok daha fazla talep var."

Ziyaretçiler hayran kalıyor

Türk arkadaşının daveti üzerine Güney Kore'nin başkenti Seul'den eşiyle Sivas'a gelen Back Myoungsu ise "Bungalov evlerde kalmamız teklif edildiğinde çok cazip geldi. Gerçekten çok beğendik, çok farklı." dedi.

Bungalov evlerde eşi ve çocuklarıyla hafta sonları sürekli kaldığını anlatan Çiğdem Budak da "Otel ortamından çok bir ev ortamı gibi. Yerden ısıtmalı, isterseniz şömineyi de yakabiliyorsunuz. Ayrıca odaları, mimarisi ve iç dizaynı çok güzel. Hep böyle Karadeniz yaylalarındaki bungalov evlere özeniyorduk. Sonunda kentimiz de bungalov evlere kavuştu. Evler, pistlere çok yakın. Kayak takımlarınızı giyip kolayca pistlere ulaşabiliyorsunuz. Bu da gerçekten büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu'nun yıldız ı bungalov evlerle daha da parlıyor
Anadolu'nun yıldız ı bungalov evlerle daha da parlıyor
Anadolu'nun yıldız ı bungalov evlerle daha da parlıyor

YORUMLAR
500
Anadolu'nun 'yıldız'ı bungalov evlerle daha da parlıyor Anadolu'nun "yıldız"ı bungalov evlerle daha da parlıyor Yıldız Dağı'nın zirvesindeki 'sis bulutu' güzel görüntü oluşturdu Yıldız Dağı'nın zirvesindeki "sis bulutu" güzel görüntü oluşturdu Bulut denizinde kayak keyfi Bulut denizinde kayak keyfi

Toros Dağları, Turizm, Sivas, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'nun 'yıldız'ı bungalov evlerle daha da parlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu'nun "yıldız"ı bungalov evlerle daha da parlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement