Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor

07.05.2022 19:56
Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirerek eve dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirerek eve dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Otoyolun İstanbul yönü Bolu kesiminde akşamın ilk saatlerinde araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Karadeniz- Gerede Bağlantı Yolu'nda görülen trafik yoğunluğu Dörtdivan, Yeniçağa, Çaydurt, Bolu, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili oluyor.

İstanbul yönüne giden araçlar nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede ve Yeniçağa kesimlerinde de kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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