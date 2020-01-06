Anadolu Üniversitesi filede ligin 12. haftasında Bolu Belediye Spor Kulübü takımıyla karşılaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi filede ligin 12. haftasında Bolu Belediye Spor Kulübü takımıyla karşılaştı - Son Dakika Spor

Anadolu Üniversitesi filede ligin 12. haftasında Bolu Belediye Spor Kulübü takımıyla karşılaştı

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 12. haftasında Bolu Belediye Spor Kulübüne 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Anadolu Üniversitesi filede ligin 12. haftasında Bolu Belediye Spor Kulübü takımıyla karşılaştı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 12. haftasında Bolu Belediye Spor Kulübüne 3-0'lık skorla mağlup oldu.


Maçın ilk setinde, üst üste bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kuran Anadolu Üniversitesi 8 sayılık fark elde etti. Setin ortalarına doğru farkı kapatarak öne geçen Bolu ekibi ilk seti 21-25 skorla galip tamamladı. Maçın ikinci setinin başlarında yaptığı başarılı savunmayla göze çarpan Anadolu Üniversitesi ekibi rakibinin üstün oyununa karşılık veremedi ve ikinci set sonunda 18-25'lik skorla molaya gitti. Üçüncü sette Anadolu Üniversitesi karşısında hatalar yapmasına rağmen Bolu Belediye Spor seti 19-25 önde tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Şeyma Seyhan: "Elimizden geleni yaptık"


Maç sonu değerlendirmelerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Takım Kaptanı Şeyma Seyhan, "Beklediğimizden iyi başladık. Yapmak istediklerimizi yapabildik ama bir yerden sonra durakladık ve sayılar karşı tarafa gitti. Ardından oyunumuzu toparlayamadık. Özellikle ilk sete çok iyi başlamıştık. Sonrasında devamını getiremedik. Elimizden geleni yaptık. Sonuç olarak mağlup olduk" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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