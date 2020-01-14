Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Çomaklı ve Güler, protokolü imzaladı.

ETO Başkanı Metin Güler ise protokolün Eskişehir'in ihracatına ve iş hayatına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Kağıt üzerinde kalmayacak ortak çalışmalara imza atılacağını belirten Prof. Dr. Çomaklı, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Sektör-Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü oluşturduk. Eskişehir Ticaret Odasında karşılığı olan birimle çalışmalarını devam ettirecekler." ifadesini kullandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , Rektörlük Senato Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, protokol kapsamında Eskişehir'e ve Türkiye 'ye faydalı olacak birtakım ürünler ortaya çıkacağını söyledi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Eskişehir Ticaret Odası (ETO) arasında eğitim ve araştırma konularını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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