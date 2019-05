Anadolu Üniversitesi'nden Polis Akademisine ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Polis Akademisi Başkanlığını ziyaret etti.

Ankara Anıttepe Yerleşkesi'nde Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın makamında gerçekleştirilen ilk ziyarette, iki kurum arasında ileride gerçekleştirilebilecek iş birlikleri konuşuldu.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Prof. Dr. Çolak, hain darbe kalkışmasının devletin bütün kurumlarında olduğu gibi Polis Teşkilatında da derin yaralar açtığına dikkat çekerek, teşkilatta yapılan temizliğin ardından ortaya çıkan boşluğun akademinin özverili çalışmasıyla 3 sene içinde önemli ölçüde doldurulduğunu belirtti.



Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, akdeminin hızlı refleks gösterdiğini ve başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade ederek, bunun katı bürokrasinin sivilleşmesi ve teşkilatın kapılarının vatan millet sevgisini önceliği haline getirmiş herkese açılmasıyla mümkün olduğuna belirtti. Çolak, "Bu zorlu süreçte yanımızda olan ve o dönemde Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini üstlenmiş olan Anadolu Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ekibine de verdikleri destek ve bugünkü ziyaretleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



"Polis her kapıyı açabilecek yetki ve etkinliğe sahiptir"



Polisin ve Polis Teşkilatının devlet yapılanması içinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Polis her kapıyı açabilecek yetki ve etkinliğe sahiptir. Sahip olduğu bu güç nedeniyle devlet kademelerinde etkin olmak isteyen bütün art niyetli kesimlerin hedefindedir. Bu nedenle Polis Teşkilatı vatanın ve milletin menfaatlerini her şeyin önüne koyarak, herkese eşit mesafede durarak çalışmak durumdadır. Anadolu Üniversitesi olarak devletin hızla yeniden yapılandığı bu süreçte güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde olanaklarımız ve becerilerimiz imkan verdiği ölçüde destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Daha sonra heyet, Polis Akademisi Gölbaşı yerleşkesinde yer alan Polis Amirleri Eğitim Merkezini ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanarak şehitler veren Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Öte yandan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın makamında gerçekleşen ziyarette; Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İmga, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Genel Sekreter Ersin Eroğlu, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başer, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Haluk Birsen, Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Funda Erzurum, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Turan ve Mehmet Uğurlu katıldı. - ESKİŞEHİR

