Anadolu Üniversitesinde moraller yerinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 7. haftasında evinde Bartınspor ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) futbol sahasında oynanan maçta Anadolu Üniversitesi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Anadolu Üniversitesi karşılaşmaya Feyzi Delikanlı, Suat Gündüz, Mehmet Meşe, Oktay Akkoca, Gökhan Özkan, Samet Çelebi, Özkan Can, Emre Özer, Naci Yıldırımoğlu, Caner Çolak ve Ayhan Işık 11'i ile başladı.



Maça galibiyet parolasıyla çıkan ve ilk dakikalardan itibaren baskılı bir oyun ortaya koyan Anadolu Üniversitesi, maçın ilk dakikasında Gökhan Özkan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Erken gelen golle birlikte morallenen takım, oyun genelinde de rakibi karşısında baskılı ve kontrollü oyununu sürdürerek maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonuçla gelen 3 puan, ligin geri kalanı için takımı morallendirdi.



"Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum"



Maç sonrası görüşlerini bildiren Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Antrenörü Çağlar Ayan, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Erken bulduğumuz golün ardından biraz daha defansa çekilip ilk yarıyı o şekilde tamamladık. İkinci yarı biraz daha hücum oynamaya çalıştık. Gol pozisyonlarına girdik ancak fırsatları değerlendiremedik. Bu maçı daha farklı bir skorla da kazanabilirdik. Yine de kazandık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Sezon hedeflerinden de bahseden Ayan, "Çok koşan bir takım oluşturmak ve yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncuları da takıma adapte ettiğimiz zaman önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.



Öte yandan Anadolu Üniversitesi, ligin 8. hafta mücadelesinde 10 Kasım Pazar günü Eskişehir Yunusemrespor ile karşılaşacak. - ESKİŞEHİR