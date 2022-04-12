Anadolu Yayıncılar Derneği iftar programı düzenledi - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), bazı AK Parti ve MHP'li siyasetçilerin de katıldığı iftar programı düzenledi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programa dernek yöneticilerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Hamza Dağ ve Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve öteki davetliler katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, salgının azalmasıyla birlikte ramazan ayının layıkıyla değerlendirildiğini söyledi.

Medyanın zor şartlarda görevini ifa ettiğinin farkında olduklarını belirten Dağ, konuyla ilgili sorunları gidermeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Genel medyanın zor şartlarda bile doğru haberin ulaşması için çabaladığını anlatan Dağ, "Medyanın, özellikle muhalefet bir yalan ortaya koyduğunda, bu yalana karşı doğrunun ortaya çıkartılması ve yayılması noktasında çok ciddi anlamda destek sağladığını, bu desteği de önemsediğimizi ve bu desteğin de faydasını bugüne kadar fazlasıyla gördüğümüzü ifade etmek istiyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri de teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşım hızının da dezenformasyon çalışmalarının da arttığını ifade etti.

Prensipli ve dürüst yayıncılık anlayışının değerini her geçen gün biraz daha iyi anladıklarını belirten İleri, "Bünyesinde 320 tane yerel ve bölgesel televizyon, radyo, gazete ve dergiyi bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneğini kıymetli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin ise salgın nedeniyle iftar sofralarını paylaşma imkanından son 2 yıldır mahrum olunduğunu söyledi. Salgının kısa sürede bitmesini temenni eden Şahin, "Rabbim inşallah bu salgını ülkemizden dünyadan söker atar. Bu musibeti de hep birlikte geride bırakmış oluruz." diye konuştu.

AYD ve Millet Haber Ajansının, kurulduğu günden itibaren çok önemli vazifeleri yerine getirdiğini kaydeden Şahin, "Biz siyasetçilerin sesinin, mesajının toplumun bütün kesimlerine, Anadolu'nun dört bir yanına ulaşması için gerçekten çok gayretli çalışmalar içerisindeler." ifadelerini kullandı.

AYD Başkanı Sinan Burhan ise sosyal medya düzenlemesine önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, "2023 seçimlerine doğru giderken Facebook ve Twitter gibi bir takım sosyal medya mecralarının, milli ve yerli hesapları askıya almasından endişe ediyoruz. Dijital mecralarla ilgili bir düzenleme yapılmasında büyük fayda var." değerlendirmesinde bulundu.