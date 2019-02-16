Analig Hokey Türkiye Grup Birinciliği Mersin'de Başladı
26 dakika önce
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları Mersin'in ev sahipliğinde başladı.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye
grup birinciliği müsabakaları Mersin
'in ev sahipliğinde başladı.
Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan, grup birinciliği Toroslar
500 Kişilik Spor Salonunda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Bu yıl Türkiye geneli 10 il karma takımından 250 sporcu katılım gösterdi. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak müsabakaların daha fazla çoğalması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesini hedeflenen Anadolu Yıldızlar Ligi, Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları sonunda 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Amasya
'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için mücadele edecek il karma takımları belirlenecek. Mersin'in ev sahipliğinde başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye grup birinciliği müsabakalarında 4 bayan, 4 erkek il karma takımları Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.
Maçlar 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek. - MERSİN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:24 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Efsane Kaptanı Alex de Souza: Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a Gol Attığında Olunur
Yusuf Yazıcı, Galatasaray Maçında Arda Akbulut ile Yaşadığı Diyaloğa Açıklık Getirdi
Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir"
ABD Başkanı Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı