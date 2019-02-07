Anamur'da 50 Bin 267 Seçmen Oy Kullanacak
28 dakika önce
Mersin'in Anamur ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde, 56 mahallede 50 bin 267 seçmen 181 sandıkta oy kullanacak.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde, 56 mahallede 50 bin 267 seçmen 181 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Anamur'da 50 bin 267 seçmen bulunuyor. En çok seçmen 3 bin 864 kişi ile Yeşilyurt
ilk sırada bulunuyor. Bu mahalleyi 3 bin 323 seçmen ile Ören
, 3 bin 112 seçmen ile Güzelyurt
, 3 bin 41 seçmen ile Sağlık ve 2 bin 171 seçmen ile Çarıklar
izliyor.
24 Haziran Genel Seçimlerinde 50 bin 492 kişi oy kullandı. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: İHA
Eski AK Parti'lilerin Yeni Bir Parti Kurması İçin Tek Şart Var
HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
AİHM, Hendek Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı