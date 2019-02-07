Son Dakika Haberleri: Anamur'da 50 Bin 267 Seçmen Oy Kullanacak

Anamur'da 50 Bin 267 Seçmen Oy Kullanacak

28 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde, 56 mahallede 50 bin 267 seçmen 181 sandıkta oy kullanacak.

Anamur'da 50 Bin 267 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde, 56 mahallede 50 bin 267 seçmen 181 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Anamur'da 50 bin 267 seçmen bulunuyor. En çok seçmen 3 bin 864 kişi ile Yeşilyurt ilk sırada bulunuyor. Bu mahalleyi 3 bin 323 seçmen ile Ören, 3 bin 112 seçmen ile Güzelyurt, 3 bin 41 seçmen ile Sağlık ve 2 bin 171 seçmen ile Çarıklar izliyor.

24 Haziran Genel Seçimlerinde 50 bin 492 kişi oy kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Mersin, Anamur, Güncel
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