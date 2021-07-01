ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

MERSİN'in Anamur ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Anamur ve Bozyazı ilçelerinde balıkçı teknelerinin tur ve işaret fişeği şovları eşliğinde kutlandı.

Törene, Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Liman Başkanı Ahmet Temen Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Gökhan Çalık ve vatandaşlar katıldı. Anamur'un denizcilik açısından öneminin büyük olduğunu belirten Kaymakam Alp Eren Yılmaz, "Kabotaj bayramının çok büyük önemi var. Tam Kıbrıs'ın karşısında. Kıbrıs'a en yakın noktadayız. Özellikle Doğu Akdeniz'de, son günlerde kaydetmiş olduğumuz gelişmeler ışığında, bölgemizin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Denizciliğin önemi, mavi vatanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.

'MAVİ VATAN ÖNEMLİ'

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise günümüzde denizciliğin öneminin büyük olduğunu söyledi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayan Başkan Kılınç, 'Mavi vatanda Türk Milleti, Türk Devleti her zaman hakkını sonuna kadar savunacaktır. Her türlü haklarından da asla vazgeçmeyecektir" diye konuştu.

Bozyazı Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi Başkanı İbrahim Bakır ve Başkan Yardımcısı Gökhan Ünsal'ın organizasyonunda 13 balıkçı teknesi tur ve işaret fişeği gösterisi yaptı.