Anamur'da Şiddetli Fırtına - Çatılar Böyle Uçtu
29 dakika önce
Mersin'in Anamur ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, çatılar uçtu.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, çatılar uçtu.
Anamur'a bağlı Ören Mahallesi
'nde oturan Yusuf Zengin, ilçede kuvvetli rüzgar etkisi ile dairesinin karşısındaki blokların çatısındaki tuğlaların ve su tahliye borularının uçma anını kayıt altına aldı. Araçların üzerine düşen tuğlaların ve çatı parçalarının anbean kaydedildiği görüntüde binanın giriş kapılarının çarparak parçalanması ve o esnada içeriye girmeye çalışan 2 kişinin da görüntüleri yansıdı. Kayıt sırasında karşı bloktan fırtınanın kopardığı bir tuğla ise kayıt yapan Zengin'in hemen yanındaki duvara çarptı. Zengin, tehlikeyi birkaç santimetre ile atlatırken meydana gelen hortumda, bir evin çatısı, duvarları ve bir seranın çöktüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:55 Kaynak: DHA
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