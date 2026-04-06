Anaokulunda kavga! 5 anne birbirine girdi, çocuklar korku içinde ağladı

Çin'de bir anaokulunda düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan kavga, hem çocukları hem de izleyenleri şoke etti. İddiaya göre 5 anne, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ETKİNLİK BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde kadınların bir anda birbirine saldırdığı, kısa sürede ortamın kontrolden çıktığı görüldü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte annelerin saç saça baş başa kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

ÇOCUKLAR PANİK YAŞADI

Kavga sırasında sınıfta bulunan küçük yaştaki çocukların büyük korku yaşadığı, bazı çocukların ağladığı ve olanları engellemeye çalıştığı dikkat çekti.

VELİLERİ AYIRMAYA ÇALIŞTILAR

Görüntülerde bazı yetişkinlerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak tarafların uzun süre sakinleşmediği görüldü. Sınıf ortamındaki kaos kısa süreli paniğe neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Olayın görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Özellikle kavganın çocukların önünde yaşanması eleştiri konusu oldu.