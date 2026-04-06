Çin'de bir anaokulunda düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan kavga, hem çocukları hem de izleyenleri şoke etti. İddiaya göre 5 anne, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Görüntülerde kadınların bir anda birbirine saldırdığı, kısa sürede ortamın kontrolden çıktığı görüldü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte annelerin saç saça baş başa kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.
Kavga sırasında sınıfta bulunan küçük yaştaki çocukların büyük korku yaşadığı, bazı çocukların ağladığı ve olanları engellemeye çalıştığı dikkat çekti.
Görüntülerde bazı yetişkinlerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak tarafların uzun süre sakinleşmediği görüldü. Sınıf ortamındaki kaos kısa süreli paniğe neden oldu.
Olayın görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Özellikle kavganın çocukların önünde yaşanması eleştiri konusu oldu.
Son Dakika › Çin › Anaokulunda kavga! 5 anne birbirine girdi, çocuklar korku içinde ağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)