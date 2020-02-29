Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den İdlib değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den İdlib değerlendirmesi - Son Dakika

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den İdlib değerlendirmesi

6 saat önce

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bölge barışının sigortası olan devletimizin diplomatik ve askeri her türlü tedbirini ve teşebbüsünü destekliyoruz.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bölge barışının sigortası olan devletimizin diplomatik ve askeri her türlü tedbirini ve teşebbüsünü destekliyoruz." dedi.

Çelebi, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'nin İdlib'le ilgili alacağı kararların arkasında olacaklarını söyledi.

İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı kınayan İbrahim Çelebi, şöyle konuştu:

"Bölge barışının sigortası olan devletimizin diplomatik ve askeri her türlü tedbirini ve teşebbüsünü destekliyoruz. Türkiye, masum insanların hayatı ve onuru için dünya tarihinde eşi görülmemiş fedakarlıklar yaparak, barıştan ve çözümden yana olmaya devam etmektedir. Mülteci krizini adeta tek başına göğüsleyen ve mazlumlara sinesini açan Türkiye, kendi sınırlarını korumak için de göğsünü siper edecektir."

Herkesi devletin yanında olmaya çağıran Çelebi, "Yüce milletimiz birlikte bu zor günlerin üstesinden gelecektir. Devletimiz, uluslararası hukuktan kaynaklanan mütekabiliyet çerçevesinde gerekli karşılıkları fazlasıyla verecektir." diye konuştu.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den İdlib değerlendirmesi

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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