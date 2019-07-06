Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gezete'de
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi
Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
seçildi. - ANKARA
Alparslan Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızına dava açıldı
Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına son noktayı koydu
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Sorular nasıl çalındı ben de merak ediyorum