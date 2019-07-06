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Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gezete'de

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gezete'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:16 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Güncel
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