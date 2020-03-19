Son Dakika › Güncel › Ani Ören Yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Son Dakika
Ani Ören Yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı
6 saat önce
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri ile Kafkas Cephesi Harp Tarihi ve Arkeoloji müzeleri ziyarete kapatıldı.
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri ile Kafkas Cephesi Harp Tarihi ve Arkeoloji müzeleri ziyarete kapatıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ile ören yerlerinin ziyarete kapatıldığını belirtti.
Doğanay, kentteki ören yeri ve müzelerin 30 Mart'a kadar ziyarete kapalı kalacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:14 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun