Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu - Son Dakika

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu Aniden bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, 80 koyunu telef olmuş halde buldu Çankırı'dan 12 gün süren yolculuk sonunda 20 bin rakıma sahip Kastamonu'nun merkeze bağlı Dereberçin köyüne ulaşan çobanlar, aniden bastıran...

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu

Aniden bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, 80 koyunu telef olmuş halde buldu

KASTAMONU - Çankırı'dan 12 gün süren yolculuk sonunda 20 bin rakıma sahip Kastamonu'nun merkeze bağlı Dereberçin köyüne ulaşan çobanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle yaylada otlayan 80 koyun telef olan çobanlar, kurtarabildikleri hayvanları ile jandarma ekipleri ve köylüler tarafından köyde muhafaza altına alındı.

Çankırı'dan hayvanlarını otlatmak için yaklaşık 12 günlük bir yolculuk sonrasında Kastamonu'nun merkeze bağlı Dereberçin köyüne kadar gelen çobanlar, burada 440 küçükbaş hayvanı otlatmak için 2 bin rakıma sahip yaylaya çıktı. Yaylada gezindikleri sırada aniden bastıran dolu ve kar yağışı sonrası çobanlar, koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldı. Öncesinde dolu yağışı ardından kar yağışının aniden bastırmasının ardından panikleyen koyunlar, birbirinden ayrılarak ormanlık alanda dağıldı. Koyunları aramaya başlayan çobanlar, gördükleri sahne karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Koyunların bir kısmının telef olduğunu gören çobanlar, soğuk ve yorgunluk nedeniyle Dereberçin köyünden yardım istedi. Dereberçin köyünde ikamet eden vatandaşlar, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akkaya Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yaylaya çıkarak çobanları ve kayıp koyunları aramaya başladı. Jandarma ekipleri ve köylüler, bulabildikleri koyunları köylülerin ahırlarına ve kuruluklarına koyarak korumaya alırken, donmak üzere olan çobanlar ise evlere alındı.

"Yaklaşık 50 koyun ve 30 kuzu, halsiz düşerek soğuk nedeniyle telef oldu"

Kar ve tipinin etkisini yitirmesi sonucu bir süre sonra çobanlar, koyunlarını da alarak tekrar yaylaya çıktı. Koyunlarının bir kısmını telef olmuş halde bulan çobanlar, telef olan koyunlarını köylülerle birlikte ormanlık alanda ve yayladan bir yere topladı. Çobanlar, 440 koyun ile Çankırı'dan hareket ettiklerini ve şu anda 50 koyun ile 30 kuzunun telef olduğunu belirttiler. 12 Mayıs tarihinde Çankırı'dan yola çıktıklarını söyleyen küçükbaş hayvan sürüsünün sahibi Yusuf Öner, "4 Kasım 2019 tarihinde 200 koyun ve 5 keçi aldık devlet desteğiyle. 12 Mayıs 2020 tarihinde Çankırı'nın Çiğ köyünden sabah saatlerinde hareket ederek Kastamonu'nun Dereberçin köyünün yaylasını muhtarlıktan kiralamıştık bir yıl önce. Oraya hareket ettik ve 12 gün sonra yaylaya ulaştık. Yaylaya varmamıza yarım gün kala tipi, arkasından kar yağışı başladı. Bu yüzden yolu kaybettik. Akşamüzeri yolda tipiye yakalandık ve bu yüzden yolu kaybettik. Hayvanlarda dağıldı, ormanın içerisinde kayboldu. Coğrafyada yabancı olduğu için bilemedik, yaylayı kiraladığımız köy muhtarımızdan yardım istedik. O da sağ olsun köy halkını harekete geçirerek bize yardımcı oldu. Daha sonra sürüyü jandarmanın ve köylülerinde yardımıyla Dereberçin köyüne indirdik. Sağ olsun köyde köylüler bizleri misafir etti. Boş ahırlara sürüleri taksim ettik. Bizlerde donmaktan son anda kurtulduk. Jandarmalarda geldi muhtarımızla birlikte, onlarda bizlere çok yardımcı oldular sağ olsunlar" dedi.

"80 civarında bir koyunumuz telef oldu"

Kar ve tipi nedeniyle 50 koyunun ve 30 tane de kuzunun telef olduğunu belirten Öner, "Yaklaşık 80 koyunumuz telef oldu sabah kendimiz hasar tespiti yaptığımızda belirlediğimiz. Dağda derede ne kadar telef olan koyun olduğunu bilemiyoruz. Benim hayvanlarımız devlet destekli olduğu için TARSİM'den sigorta yaptırmıştım. Sigorta için müracaat ettim. Telef olan hayvanların bedellerini ödemekte zorluk çıkartıyor. Dağdan tepeden koyunların cesetlerini getireceksin diyor. Elinde liste var aslında. Ahırdan çıkartırken elindeki listeye bakarak tek tek belirlemişti. Bizlerde elimizdeki listelere bakarak kaybolan hayvanları tespit etmek istedik ama bizlere dağdan dereden koyunların cesetlerini getireceksin dedi. Buralara at işlemez eşek işlemez, ağaçların arasından adam geçemiyor. Bana da koyunların cesetlerini bulacaksın diyorlar. Bende bulabildiklerimizi köyümüzün muhtarıyla toplayıp traktörle köye indireceğiz. Telef olan koyunların bulduklarımızın kulak küpelerini tek tek TARSİM'e bildireceğiz. Bulamadıklarımız ne olacak bilmiyoruz. Bunların numarasını bildirince gelip görevli kontrol edecekmiş" diye konuştu.

"Koyunları, jandarma ve köylülerin yardımıyla köye kadar indirdik"

Jandarma ve köylülerle birlikte yaylaya çıktıklarında çobanları donmak üzereyken bulduklarını ve koyunlarıyla birlikte çobanları köye kadar getirdiklerini anlatan Dereberçin Köyü Muhtarı Murat Koyunoğlu ise, şöyle konuştu: "Ben, Kastamonu'daydım. Bana bilgi ulaştığında apar topar köye geldim ve bu sırada jandarmayı arayıp bilgi verdim. Jandarmayla birlikte bizler yaylaya çıktık. Yaylaya çıktığımızda perişan bir durum gördüm, içler acısı bir manzarayla karşılaştık. Çobanlar donmak üzereydi, davar sürüsünü bizler jandarma ve köylülerin yardımıyla köye kadar indirdik. Köyde çoban arkadaşlarımızı misafir ettik. Koyunları da köyde ahırlara koyduk. Ertesi gün tekrar yaylaya geldik. Yaylaya tekrar çıktığımızda davarların cesetlerini gördük. Şimdi burada bizler, ulaşabildiğimiz hayvanların cesetlerini topladık. Alabildiklerimizi aldık traktörlerin yardımıyla, bulamadıklarımızda şuan yok. Yaklaşık bu arkadaşın 80 civarında bir kaybı var" şeklinde konuştu

"Kayıp olan koyunları bulmaya çalışıyoruz"

Kayıp olan koyunlarını bulmak için çobanlara yardımcı olduklarını ifade eden Derebirçin köyü sakinlerinden İrfan Özgüneş de, "Çankırı'dan çıkıp 12 günlük bir yolculuğun sonunda Kastamonu'ya gelmişler. Yolda yağmurla birlikte doluya denk gelmişler. Ardından da yüksek olmasından dolayı rakım ormanlık alanda kar yağışı başlıyor ve davar sürüsünü dağıtıyorlar. Koyunların birazı telef oluyor, birazı da kaybolmuş. Zor durumdalardı, muhtarımız bizleri aradı. Bizde köyden gelip arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Davar sürüsünü köye indirdik. Kayıp olan koyunları bulmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu

Kastamonu, Çobanlar, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Ünlü model, fazla kilolarına gelen eleştirilere ateşli pozuyla cevap verdi Ünlü model, fazla kilolarına gelen eleştirilere ateşli pozuyla cevap verdi         
11:36
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu         
11:28
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor         
11:20
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti         
11:07
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular         
10:57
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım         
10:41
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi         
10:31
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada         
10:05
42 kişi yaşamını yitirmişti! Türkiye'yi yasa boğan faciadan aylar sonra ortaya çıkan fotoğraf 42 kişi yaşamını yitirmişti! Türkiye'yi yasa boğan faciadan aylar sonra ortaya çıkan fotoğraf         
09:52
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü         
09:43
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor         
09:43
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı         
09:38
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı         
09:28
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti         
09:27
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı         
09:27
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek         
09:26
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı         
09:12
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor         
09:07
Evliliğe korona engeli! 700 yıllık Evliliğe korona engeli! 700 yıllık "çöpçatanlık tepesi" bu yıl boş kaldı         
08:59
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor         
08:56
Kilosu 1 milyon dolar! Bu çayın demlenme aşamaları sır gibi saklanıyor Kilosu 1 milyon dolar! Bu çayın demlenme aşamaları sır gibi saklanıyor         
08:32
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu         
08:23
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor         
08:04
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu         
07:37
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu         
03:11
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış         
02:54
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı         
01:17
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı         
00:51
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu         
00:49
Cem Uzan torun sahibi oldu Cem Uzan torun sahibi oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 11:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]