Son Dakika Haberleri: Anıt ağaçtan elde edilen zeytin yağının geliri ağaçlandırmada kullanılacak
Son Dakika Güncel Anıt ağaçtan elde edilen zeytin yağının geliri ağaçlandırmada kullanılacak

Anıt ağaçtan elde edilen zeytin yağının geliri ağaçlandırmada kullanılacak

7 saat önce

Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kullanılmak üzere düzenlenen açık artırmada Kırkağaç'ta bulunan 1657 yıllık tescilli anıt ağaçtan toplanan zeytinden elde edilen zeytin yağı, açık artırma ile 11 bin liraya satıldı.

Anıt ağaçtan elde edilen zeytin yağının geliri ağaçlandırmada kullanılacak, System.String[]

Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kullanılmak üzere düzenlenen açık artırmada Kırkağaç'ta bulunan 1657 yıllık tescilli anıt ağaçtan toplanan zeytinden elde edilen zeytin yağı, açık artırma ile 11 bin liraya satıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında, Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'nde bulunan ve İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile Anıt Ağaç olarak tescil edilen dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yaşlı zeytin ağacından elde edilen zeytin yağı için açık artırma düzenlendi.

Gelirinin 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılacak ağaçlandırma faaliyetinde kullanılacağı belirtilen açık artırmayı eski futbol hakemlerinden Engin Kurt yönetti. Bin liradan başlayan açık artırmada, fiyat 10 bin liraya kadar yükseldi.

Akhisar Ticaret Borsası Alper Alhat da zeytinyağına teklif sunacağını belirtip, teklif miktarını Manisa Valisi Ahmet Deniz'in inisiyatifine bıraktı.

Vali Deniz de Alhat'a teşekkür edip, 11 Kasım'ın Türkiye için özel bir tarih olduğunu, 11.11.2019'da saat 11.11'de ülke çapında yapılacak ağaçlandırma seferberliğine atıfta bulunarak, Alhat adına yapacağı teklifin 11 bin lira olmasını önerdi.

Başka teklif olmayınca Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, yağı 11 bin liraya aldı.

Kırkağaç, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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