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Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden şahıs adliyede

6 saat önce

Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım'da Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür ettiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden şahıs adliyede, System.String[]

Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım'da Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür ettiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı hakaret içerikli görüntü sebebi ile gözaltına alındı. 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençleri hedef alan Mehmet A. sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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