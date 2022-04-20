ANKARA-BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT TEĞMEN KANLIKUYU'NUN BABASINA TAZİYE ZİYARETİ - Son Dakika
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ANKARA-BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT TEĞMEN KANLIKUYU'NUN BABASINA TAZİYE ZİYARETİ

20.04.2022 11:33

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olan babası Mustafa Kanlıkuyu ve aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olan babası Mustafa Kanlıkuyu ve aileye taziye ziyaretinde bulundu. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından roketatarla açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Acı haber, şehidin Yenimahalle ilçesi Güzelkaya Mahallesi Güventepe Caddesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri taziye çadırı kurdu. Acı haberi öğrenen yakınları ve komşuları da Kanlıkuyu ailesine taziyeye geldi.

'BAKAN SOYLU, TAZİYE EVİNİ ZİYARET ETTİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, şehidin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Mustafa Kanlıkuyu ile aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. (DHA)

YAKIN ZAMANDA BABA OLACAKTI

Evli olan şehit Kanlıkuyu'nun eşinin hamile olduğu ve yakında baba olacağı öğrenildi. Şehidin naaşının memleketi Çankırı'da, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. (DHA)

ANKARA-BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT TEĞMEN KANLIKUYU'NUN BABASINA TAZİYE ZİYARETİ
ANKARA-BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT TEĞMEN KANLIKUYU'NUN BABASINA TAZİYE ZİYARETİ
ANKARA-BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT TEĞMEN KANLIKUYU'NUN BABASINA TAZİYE ZİYARETİ
ANKARA-BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT TEĞMEN KANLIKUYU'NUN BABASINA TAZİYE ZİYARETİ

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Piyade, Ankara, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT TEĞMEN KANLIKUYU'NUN BABASINA TAZİYE ZİYARETİ - Son Dakika


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