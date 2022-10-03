Mansur Yavaş: Onur Şener'in Acısını Yaşıyoruz. Sanatçı Dostlarının İsteğiyle Onur İçin Birlikte Konser Düzenleyerek Gelirini Ailesine Bağışlayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş: Onur Şener'in Acısını Yaşıyoruz. Sanatçı Dostlarının İsteğiyle Onur İçin Birlikte Konser Düzenleyerek Gelirini Ailesine Bağışlayacağız

03.10.2022 19:49
Mansur Yavaş: Onur Şener'in Acısını Yaşıyoruz. Sanatçı Dostlarının İsteğiyle Onur İçin Birlikte Konser Düzenleyerek Gelirini Ailesine Bağışlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün gece öldürülen müzisyen Onur Şener için sanatçı dostlarının isteğiyle konser düzenleyeceklerini ve gelirini Şener'in ailesine bağışlayacaklarını duyurdu. Zorbalığın her zaman karşısında olacağını belirten Yavaş'ın, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da dün gece Ümitköy semtindeki Casetta isimli kafe pub'da müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Gözaltındaki 5 kişiden üçü mahkeme tarafından tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol önlemi ile salıverildi. Tutuklanan İlker K., Ali G., Semih S.'nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Öldürülen müzisyen Onur Şener bugün Ankara'da Cebeci Mezarlığında toprağa verildi.

YORUMLAR
500
En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI
Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Onur Şener, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Onur Şener'in Acısını Yaşıyoruz. Sanatçı Dostlarının İsteğiyle Onur İçin Birlikte Konser Düzenleyerek Gelirini Ailesine Bağışlayacağız - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 02:28:31. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Onur Şener'in Acısını Yaşıyoruz. Sanatçı Dostlarının İsteğiyle Onur İçin Birlikte Konser Düzenleyerek Gelirini Ailesine Bağışlayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement