Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 23 Nisan mesajı Açıklaması

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir başkent kurma hayalimizi, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla çalışarak, üreterek, paylaşarak gerçekleştireceğiz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 23 Nisan mesajı Açıklaması, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir başkent kurma hayalimizi, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla çalışarak, üreterek, paylaşarak gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Millet iradesinin yansıması olan yüce meclisin kuruluşunun 100'üncü yılına erişmenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirten Yavaş, asırlık gururu yaşamanın verdiği sevinçle Ankaralıların ve milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını vurguladı.

Yavaş, "Aziz milletimiz, tarih boyunca en kötü zamanlarda, yokların ve yoklukların üstesinden yalnızca birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek gelmiştir. 'Bitti' denilen yerde yeniden başlamak, hürriyet sevdası ile karanlığa ışık yakmak ve istikbalimizi birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü kurmak Türk milletinin en karakteristik özelliklerindendir. Yüce meclisin kuruluşu da bu birlik ve beraberlik ile halkımızın iradesinin yönetime yansımasının yapı taşı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çapında bir salgınla mücadele edilen bu günlerde Ankaralılara hizmetlerini sürdürdüklerini dile getiren Yavaş, zorlu günleri aşınca yine kavuşacak, başkentin sokaklarını renklendirecek, yaşanabilir bir başkenti birlikte inşa edeceklerini belirtti.

Mansur Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir başkent kurma hayalimizi, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla çalışarak, üreterek, paylaşarak gerçekleştireceğiz. Asırlık gurur günümüz olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, şimdilik evlerimizden etkinliklere katılım sağlamanızı önemle rica ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz, gün boyu Ankara'nın sokak ve caddelerinde bayram sevincini bizlere hissettirecek bir dizi etkinlik yapacaktır. Bu zorlu süreci geride bıraktığımızda ise bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde ay yıldızlı bayrağımızla ve büyük bir coşkuyla kutlayacağımıza söz veriyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, 23 Nisan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:00 Kaynak: AA

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