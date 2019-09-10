Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı eylül ayı ikinci oturumu, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili ikinci kez konuşma yapmak isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye söz hakkı verilmediği gerekçesiyle AK Parti Grubunun protestosuna sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında, gündemdeki önergeleri görüşmek üzere belediye binasında toplandı.

Meclis toplantısında, başkanlık yazısı olarak sunulan otopark ücretlerinde artışa gidilmesi, Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan Belmek kurslarıyla ilgili protokolün bir yıl daha uzatılması konuları ele alındı ve önergeler, görüşmelerin ardından ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplantıda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda gündem dışı söz aldı.

Köse, 11 çocuk koruma evinden 10'unun kapatıldığını, koruma altındaki 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söyledi.

Başkan Yavaş'ın, çocuk koruma evlerindeki tahliyelerin durdurulacağını söylediğini iddia eden Köse, buna rağmen verilen sözün tutulmadığını kaydetti.

Bunun üzerine Yavaş, bazı vakıflarda yaşanan çirkin olaylar nedeniyle AK Parti tarafından 2012 yılında yapılan kanun değişikliğiyle belediyelerin sadece çocuk konukevi açabildiklerini belirtti.

Yavaş, göreve geldikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminin, ilgili kanunu dikkate almadığını belirlediklerini öne sürdü. Belediye olarak kanuna uygun kararlar almak zorunda olduklarını anlatan Yavaş, çocuk koruma evlerine ilişkin işlemleri bu çerçevede yaptıklarını söyledi.

Yavaş'tan "tecavüz" iddiası

Köse'nin karşılık vermesi üzerine Yavaş, "Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık da tecavüz iddiasına ilişkin gereken yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Daha sonra Köse, Yavaş'ın çocuk koruma evleri ile ilgili sözleri nedeniyle kendisine cevap hakkı doğduğunu ifade ederek söz istedi.

Başkan Yavaş'ın "Çocukları istismar ediyorsunuz." diyerek Köse'ye ikinci kez söz vermemesi üzerine AK Parti Grubu toplantıyı terk etti.