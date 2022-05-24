Ankara Büyükşehir Belediyesi Bu Yıl da KPSS Ücreti Desteği Verecek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Bu Yıl da KPSS Ücreti Desteği Verecek

24.05.2022 17:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi Bu Yıl da KPSS Ücreti Desteği Verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan vatandaşların KPSS sınav başvuru ücretini bu yıl da karşılayacaklarını açıkladı. Bu destekten yararlanmak isteyenler, https://forms.ankara.bel.tr/kpss2022  adresi üzerinden form doldurarak 1 Haziran’a kadar ön başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan vatandaşların KPSS sınav başvuru ücretini bu yıl da karşılayacaklarını açıkladı. Bu destekten yararlanmak isteyenler, https://forms.ankara.bel.tr/kpss2022 adresi üzerinden form doldurarak 1 Haziran'a kadar ön başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'eğitimde fırsat eşitliği'ni sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sınav ücreti desteği de sağlıyor. KPSS'ye girecek sosyal yardım alan vatandaşların bu yıl da sınav harcını ödeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Zorlu ekonomik koşullar, hiçbir gencimizi gelecek hayallerinden mahrum etmesin. Daima yanınızdayım" dedi.

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Sosyal yardım alan aileleri gönderdiği kısa mesajla (SMS) da bilgilendiren Yavaş, "2022 KPSS'ye girecek sosyal destek alan vatandaşlarımız sınav haklarından mahrum kalmasın diye geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS başvuru ücretlerinizi karşılıyoruz. Önbaşvurunuzu https://forms.ankara.bel.tr/kpss2022 adresinden yapabilirsiniz. Güzel bir gelecek için yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu destekten yararlanmak isteyenler için 35 yaş sınırı bulunurken, ÖSYM aday işlemlerinden onaylı Başvuru Formu'nu indirerek ön başvuru yapılabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinden düzenli olarak sosyal yardım alan vatandaşlar, 1 Haziran 2022 saat 17.00'ye kadar https://forms.ankara.bel.tr/kpss2022 adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Bu Yıl da KPSS Ücreti Desteği Verecek - Son Dakika


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