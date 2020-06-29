Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca kentin farklı bölgelerinde asfaltlama çalışması yapıldığı bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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