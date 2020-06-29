Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca kentin farklı bölgelerinde asfaltlama çalışması yapıldığı bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Beypazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Beypazarı ilçesinde yol yapımı, asfaltlama gibi çalışmalara ağırlık verdiği belirtildi.
Çalışmalarda ilçenin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 610 metre, 75. Yıl Bulvarı'nda 2 bin 215 metre, Vasfi Berispek Caddesi'nde 1495 metre, Şehit Yılmaz Tanrıseven Sokak'ta 1315 metre, Boztepe Küme Evleri yolunda 1264 metre asfaltlama çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ilçeyi Ayvaşık Mahallesi'nden Oğuzkent bölgesinde başlayan çift şeritli 3 kilometrelik yolun sıcak asfaltla kaplanacağı kaydedildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik, Beypazarı ilçesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi.